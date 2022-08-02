Пожар ликвидировали в районе промзоны "Калошино" в Москве

Крупный пожар потушили в районе промзоны "Калошино" около станции метро "Черкизовская". В 01:00 там загорелось одноэтажное здание. Оно было частично разрушено и уже не использовалось, уточнили в МЧС.

Вспыхнул также и мусор рядом со зданием. Общая площадь возгорания составила 900 квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать к 05:30. Из-за пожара здание частично обрушилось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

