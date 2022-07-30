Суд в Москве арестовал гендиректора хостела, где при пожаре погибли 8 человек

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца гендиректора хостела, в котором в ночь на 29 июля во время пожара погибли восемь человек. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"С учетом позиции прокуратуры <...> суд избрал в отношении 24-летней женщины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 сентября 2022 года", – говорится в сообщении.

Ранее на аналогичный срок под стражу был отправлен учредитель хостела. В прокуратуре утверждают, что обвиняемые знали о несоответствии помещения нормам пожарной безопасности, однако проигнорировали это с целью извлечения максимальной выгоды.

В ночь на 29 июля в хостеле на Алма-Атинской улице, расположенном на первом этаже жилого дома, произошел пожар. В результате происшествия погибли восемь человек. Еще четверо были госпитализированы.

Позднее по данному факту было возбуждено уголовное дело. А минувшей ночью стало известно, что в качестве подозреваемых по делу были задержаны 55-летний учредитель организации и 24-летняя генеральный директор. Им было предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть постояльцев.

