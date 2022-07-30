Суд арестовал учредителя сгоревшего на юге Москвы хостела

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца учредителя хостела, где накануне в пожаре погибли восемь человек. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"С учетом позиции прокуратуры города Москвы Пресненский районный суд избрал в отношении 55-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 сентября 2022 года", – говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, руководство хостела знало о несоответствии помещения нормам пожарной безопасности, а также осознавало возможные последствия, однако все это проигнорировало с целью извлечения максимальной выгоды.

В ночь на 29 июля в хостеле на Алма-Атинской улице, расположенном на первом этаже жилого дома, произошел пожар. В результате происшествия погибли восемь человек. Еще четверо были госпитализированы.

Позднее по данному факту было возбуждено уголовное дело. А минувшей ночью стало известно, что в качестве подозреваемых по делу были задержаны 55-летний учредитель организации и 24-летняя генеральный директор. Им было предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть постояльцев.

