Инспектор МЧС ограничился выявлением мелких нарушений в сгоревшем хостеле – СК

01 августа, 20:36
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Пожарный инспектор МЧС Роман Сабельников, задержанный по делу о пожаре в хостеле на юге Москвы, злоупотребил полномочиями и ограничился выявлением незначительных нарушений, что привело к гибели людей. Об этом сообщило столичное управление Следственного комитета в своем телеграм-канале.
"По данным следствия, старший инспектор, злоупотребляя своими должностными полномочиями, в июне 2022 года в целях внеплановой выездной проверки хостела по улице Алма-Атинской ограничился выявлением незначительных нарушений требований пожарной безопасности", – сообщила представитель главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
Однако отмечается, что сам Сабельников свою вину не признал.
Позднее Зеленоградский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Сабельникова в виде заключения под стражу на два месяца, до 30 сентября 2022 года.
В ночь на 29 июля в хостеле на Алма-Атинской улице, расположенном на первом этаже жилого дома, произошел пожар. В результате происшествия погибли восемь человек. Еще четверо были госпитализированы.
Позднее по данному факту было возбуждено уголовное дело. А минувшей ночью стало известно, что в качестве подозреваемых по делу были задержаны 55-летний учредитель организации и 24-летняя генеральный директор. Им было предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть постояльцев.
Пожарный инспектор МЧС задержан по делу о возгорании в московском хостеле
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