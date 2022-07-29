Установлены личности восьми погибших в результате пожара в хостеле на юге Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Личности погибших во время пожара в хостеле на юге Москвы установлены, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Ими оказались мужчины в возрасте 19, 33, 35 лет. Еще двоим было по 38 лет. Также во время пожара погибли двое мужчин в возрасте 60 лет.

"Возраст еще одного мужчины устанавливается", – добавили в надзорном ведомстве.

В ночь на 29 июля в хостеле на Алма-Атинской улице, доме 7, корпусе 2, произошел пожар. В результате происшествия погибли восемь человек. Еще четверо были госпитализированы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Кроме того, проверку в связи с пожаром в хостеле организовала прокуратура Москвы. Ведомство установит обстоятельства и причины произошедшего, проведет оценку исполнения норм пожарной безопасности и других требований законодательства.

Позднее в Главном следственном управлении СК сообщили, что неисправность электропроводки могла стать причиной возгорания.

