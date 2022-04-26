"Московский патруль": полиция изъяла суррогатный алкоголь в Одинцово

12 тысяч бутылок поддельной водки, коньяка и вина изъяли подмосковные полицейские. Суррогат хранился в трех гаражах в Одинцовском городском округе.

Коробки с поддельными напитками должны были отправиться на прилавки магазинов. На бутылках были наклеены этикетки известных торговых марок. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.