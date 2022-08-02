Движение на месте аварии на 22-м километре МКАД ограничено

На МКАД в сторону Каширского шоссе возникло сильное возгорание. По словам очевидцев, на 22-м километре внутренней стороны МКАД произошла авария с участием бензовоза.

Черные клубы видны из разных районов. Как сообщил Дептранс, движение на месте аварии ограничено. Проехать можно по двум полосам из пяти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.