Суд продлил срок задержания инспектору МЧС по делу о пожаре в хостеле в Москве

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Пресненский суд Москвы продлил на 72 часа срок задержания инспектора МЧС Романа Сабельникова по делу о пожаре в хостеле на юге столицы, отказавшись избрать ему меру пресечения в виде ареста. Об этом сообщает ТАСС.

Судья Ольга Ключникова отметила, что суд посчитал задержание Сабельникова обоснованным, а ходатайство об избрании ему меры пресечения составленным в соответствии с требованиями законодательства.

"Вместе с тем суд находит недостаточным представление сведений о личности обвиняемого и иных характеризующих его материалов. Суд решил продлить срок задержания Сабельникова на 72 часа и перенести заседание на 2 августа", – заявила она.

В ночь на 29 июля в хостеле на Алма-Атинской улице, расположенном на первом этаже жилого дома, произошел пожар. В результате происшествия погибли восемь человек. Еще четверо были госпитализированы.

Позднее по данному факту было возбуждено уголовное дело. А минувшей ночью стало известно, что в качестве подозреваемых по делу были задержаны 55-летний учредитель организации и 24-летняя генеральный директор. Им было предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть постояльцев.

Кроме того, правоохранители задержали пожарного инспектора Романа Сабельникова, чьи действия в рамках проведенных в хостеле проверок были квалифицированы как халатность.