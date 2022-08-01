СК задержал инспектора МЧС по делу о пожаре в хостеле Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Следственный комитет задержал пожарного инспектора МЧС Романа Сабельникова в рамках расследования уголовного дела о пожаре в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в Пресненский суд Москвы поступило ходатайство СК о его аресте.

"В суд поступило ходатайство следствия о избрании меры пресечения в отношении Романа Сабельникова. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного по статье 293 УК РФ ("Халатность")", – заявили в пресс-службе суда.

Таким образом, инспектору грозит до 7 лет лишения свободы.

По информации источника в правоохранительных органах, Сабельников не обратил внимания на некоторые нарушения пожарной безопасности в хостеле. При этом инспектор необоснованно вынес предупреждение владельцам заведения в связи с другими нарушениями и установил длительный срок их устранения.

В ночь на 29 июля в хостеле на Алма-Атинской улице, расположенном на первом этаже жилого дома, произошел пожар. В результате происшествия погибли восемь человек. Еще четверо были госпитализированы.

Позднее по данному факту было возбуждено уголовное дело. А минувшей ночью стало известно, что в качестве подозреваемых по делу были задержаны 55-летний учредитель организации и 24-летняя генеральный директор. Им было предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть постояльцев.