СК задержал инспектора МЧС по делу о пожаре в хостеле Москвы

01 августа, 18:39
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Следственный комитет задержал пожарного инспектора МЧС Романа Сабельникова в рамках расследования уголовного дела о пожаре в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в Пресненский суд Москвы поступило ходатайство СК о его аресте.
"В суд поступило ходатайство следствия о избрании меры пресечения в отношении Романа Сабельникова. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного по статье 293 УК РФ ("Халатность")", – заявили в пресс-службе суда.
Таким образом, инспектору грозит до 7 лет лишения свободы.
По информации источника в правоохранительных органах, Сабельников не обратил внимания на некоторые нарушения пожарной безопасности в хостеле. При этом инспектор необоснованно вынес предупреждение владельцам заведения в связи с другими нарушениями и установил длительный срок их устранения.
В ночь на 29 июля в хостеле на Алма-Атинской улице, расположенном на первом этаже жилого дома, произошел пожар. В результате происшествия погибли восемь человек. Еще четверо были госпитализированы.
Позднее по данному факту было возбуждено уголовное дело. А минувшей ночью стало известно, что в качестве подозреваемых по делу были задержаны 55-летний учредитель организации и 24-летняя генеральный директор. Им было предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть постояльцев.
Фирма, отвечающая за хостел, где при пожаре погибли люди, была на грани банкротства
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