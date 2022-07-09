Посетителей ТРЦ "Речной" эвакуировали из-за сообщения о "минировании" – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в торгово-развлекательном центре "Речной" на севере Москвы, из здания эвакуировали несколько сотен человек. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

В настоящее время в центре работают полицейские и кинологи.

Ранее неизвестные сообщили об угрозе взрыва более чем в 600 различных зданиях в центре Москвы. В их число вошли образовательные учреждения, отели, ТЦ и другие объекты.

В результате осмотра всех "заминированных" объектов правоохранители не обнаружили ни одного взрывного устройства. Полиция организовала проверку по данному факту.