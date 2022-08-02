Очевидцы сообщили о пожаре в Люблине

Пожар заметили в столичном районе Люблино. Соответствующее видео прислали зрители.

Дым идет со стороны многоэтажек, однако объект возгорания пока неизвестен. В небо поднимается черный столб дыма. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

