Следствие попросило арестовать подозреваемого в ограблении вдовы Градского

Следователи настаивают на аресте подозреваемого в нападении на вдову Александра Градского. Об этом сообщили в Наро-Фоминском суде Подмосковья.

Ранее судимого уроженца Таджикистана 1994 года рождения задержали накануне с помощью камер видеонаблюдения метро. По версии следствия, мужчина может быть причастен к разбойному нападению на Марину Коташенко.

По словам женщины, две недели назад ее автомобиль остановили трое неизвестных и, угрожая, потребовали вернуться в дом, откуда похитили крупную сумму денег. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.