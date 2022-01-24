Суд оставил без изменений меру пресечения депутату Рашкину

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Московский городской суд оставил без изменений меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении обвиняемого в незаконной охоте депутата Госдумы Валерия Рашкина. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

"Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобы – без удовлетворения", – говорится в сообщении.

Ранее суд запретил Рашкину с 23:00 до 07:00 выходить без письменного разрешения следователя за пределы жилого помещения, общаться со свидетелями и другими обвиняемыми, отправлять или получать почтовые отправления, а также использовать телефон и интернет. Депутату также запретили посещать охотничьи угодья.

О задержании Валерия Рашкина в Саратовской области стало известно в конце октября. Депутата подозревали в незаконной охоте на лося. Тогда Рашкин заявил, что туша животного оказалась в его машине, поскольку он хотел доставить ее в полицию.

Позже парламентарий сознался в убийстве животного. Он рассказал, что приехал к друзьям порыбачить и поохотиться, а те заверили, что имеют разрешение на отстрел копытных. Через время Рашкин стал утверждать, что убил лося по ошибке, охотясь на другое животное.

Уголовное дело возбудил лично председатель СК Александр Бастрыкин, имеющий полномочия привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы и сенаторов. По представлению генпрокурора Игоря Краснова Рашкина лишили депутатской неприкосновенности.

