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Происшествия

18:30

Блогер Эдвард Бил сжег свои водительские права

происшествия ДТП видео Полина Соловьева

Блогер Эдвард Бил, который весной устроил серьезное ДТП на Садовом кольце, сжег свои водительские права. Сделал он это на камеру, а затем выложил ролик в Сеть.

При этом он заявил, что таким образом решил лишить себя прав пожизненно. Якобы после того, как парень чуть не убил человека, ему необходимо забыть о технике навсегда.

Весной блогер выехал на встречную полосу. Одна участница ДТП впала в кому, теперь женщина передвигается на инвалидной коляске. Суд приговорил блогера к двум годам ограничения свободы и лишил его прав на три года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: ДТП с блогером Эдвардом Билом на Садовом кольце

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