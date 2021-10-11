Блогер Эдвард Бил сжег свои водительские права

Блогер Эдвард Бил, который весной устроил серьезное ДТП на Садовом кольце, сжег свои водительские права. Сделал он это на камеру, а затем выложил ролик в Сеть.

При этом он заявил, что таким образом решил лишить себя прав пожизненно. Якобы после того, как парень чуть не убил человека, ему необходимо забыть о технике навсегда.

Весной блогер выехал на встречную полосу. Одна участница ДТП впала в кому, теперь женщина передвигается на инвалидной коляске. Суд приговорил блогера к двум годам ограничения свободы и лишил его прав на три года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.