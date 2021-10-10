Пожар произошел на нефтебазе в подмосковной Рузе

Сегодня ночью горела нефтебаза в подмосковной Рузе. Зарево можно было увидеть на много километров от места, где полыхал огонь. Очевидцы говорят, что слышали какие-то взрывы.

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