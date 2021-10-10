Пожар на территории нефтебазы в Рузском районе локализовали

Фото: телеграм-канал "Baza"

Возгорание на территории нефтебазы в Рузском районе Московской области удалось локализовать. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление главка МЧС.

Сообщается, что в данный момент площадь пожара составляет 300 квадратных метров.

"В 23:52 (9 октября. – Прим. ред.) объявлена локализация на площади 300 квадратных метров", – подтвердили в МЧС.

В свою очередь, источник в экстренных службах рассказал, что на месте происшествия случился разлив топлива на площади 1 тысяча квадратных метров. При этом официального подтверждения этой информации нет.

Возгорание произошло в поселке Дорохово, по улице Невкипелого, дом 85. На место происшествия работают пожарные подразделения.

Кроме того, к тушению привлекли пожарный поезд.