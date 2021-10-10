Пожар на территории нефтебазы в Рузском районе потушили

Фото: телеграм-канал "Baza"

Пожарные потушили возгорание на территории нефтебазы в Рузском районе. Об этом заявили в региональном главке МЧС.

Как сообщается на сайте ведомства, ликвидация была объявлена в 02:00 по московскому времени.

Возгорание произошло накануне в поселке Дорохово, по улице Невкипелого, дом 85. На место происшествия работают пожарные подразделения.

Кроме того, к тушению привлекли пожарный поезд. К моменту локализации пожара его площадь составляла 300 квадратных метров.

Позднее была объявлена ликвидация открытого горения. Она произошла в 00:13 по московскому времени.