Пожар на территории нефтебазы в Рузском районе потушили

Фото: телеграм-канал "Baza"
Пожарные потушили возгорание на территории нефтебазы в Рузском районе. Об этом заявили в региональном главке МЧС.
Как сообщается на сайте ведомства, ликвидация была объявлена в 02:00 по московскому времени.
Возгорание произошло накануне в поселке Дорохово, по улице Невкипелого, дом 85. На место происшествия работают пожарные подразделения.
Кроме того, к тушению привлекли пожарный поезд. К моменту локализации пожара его площадь составляла 300 квадратных метров.
Позднее была объявлена ликвидация открытого горения. Она произошла в 00:13 по московскому времени.
Пожар в Рузском районе Подмосковья попал на видео