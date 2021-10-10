Открытое горение на территории нефтебазы в Рузском районе ликвидировали

Фото: телеграм-канал "Baza"
Пожарные ликвидировали открытое горение на территории нефтебазы в Рузском районе. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
Как передает Агентство "Москва", ликвидация произошла в 00:13 по московскому времени.
"Открытое горение было ликвидировано", – подтвердили в МЧС.
Возгорание произошло в поселке Дорохово, по улице Невкипелого, дом 85. На место происшествия работают пожарные подразделения.
Кроме того, к тушению привлекли пожарный поезд. К моменту локализации пожара его площадь составляла 300 квадратных метров.
Пожар в Рузском районе Подмосковья попал на видео