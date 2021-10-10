Открытое горение на территории нефтебазы в Рузском районе ликвидировали

Фото: телеграм-канал "Baza"

Пожарные ликвидировали открытое горение на территории нефтебазы в Рузском районе. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Как передает Агентство "Москва", ликвидация произошла в 00:13 по московскому времени.

"Открытое горение было ликвидировано", – подтвердили в МЧС.

Возгорание произошло в поселке Дорохово, по улице Невкипелого, дом 85. На место происшествия работают пожарные подразделения.

Кроме того, к тушению привлекли пожарный поезд. К моменту локализации пожара его площадь составляла 300 квадратных метров.