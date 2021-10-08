Новости России: на Амурском газоперерабатывающем заводе произошел пожар

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В Амурской области прогремел взрыв на газоперерабатывающем заводе у города Свободный. В социальных сетях сразу стали появляться кадры, на которых над предприятием поднимается столб огня. Персонал эвакуировали. К этому часу пожар потушили. Жертв и пострадавших нет. В пресс-службе завода уверяют, что нет никакой угрозы для населенных пунктов вокруг. Предполагают, что ЧП случилось из-за разгерметизации оборудования и выброса газа, который потом воспламенился. Сейчас на заводе переработку газа остановили.
В Стерлитамаке, это республика Башкирия, отменили спектакль "Сказ о Кисябике". Говорят, что сделали это по идеологическим соображениям. Постановка рассказывает о женщине, которую насильно крестили, а потом сожгли за возвращение в ислам. К артистам пришел некий представитель от местного Минкульта и попытался объяснить, что пьеса "не соответствует историческому моменту".
В Барнауле в одном из автосервисов ремонтников едва не придавило машиной. Автомобиль упал с гидравлического подъемника, когда рядом находились несколько мастеров. Предполагают, что на механизме зафиксировали только три колеса, а не четыре. Поэтому машина не устояла. Никто из рабочих не успел встать под нее, чтобы начать ремонт. А так все целы, кроме, естественно автомобиля.
В морском заповеднике в Приморье удалось снять краснокнижных сивучей. Это крупнейшие в мире представители ушастых тюленей, вес одной особи может достигать тонны. Их еще называют северными морскими львами. Снять сивучей на видео удается крайне редко. А здесь подводному оператору очень повезло. В кадр попало целая стая сивучей, которые совершенно не боятся человека, и подплывают поближе, чтобы рассмотреть неизвестное существо.
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