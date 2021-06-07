Эксперты прокомментировали драку со стрельбой на Дубнинской улице в Москве

17:30
Разборки со стрельбой на Дубнинской улице эксперты назвали уникальным случаем для Москвы. В Бескудникове столкнулись скинхеды с антифашистами.
Всего, по словам очевидцев, участвовали около 60 человек. Задержали в итоге 19. Увидев две толпы разъяренных людей москвичи бросились прятаться по подъездам, магазинам, некоторые успели забежать в банк. Обычно такие драки удается предотвратить, говорят специалисты.
Сейчас завели уголовное дело, опрашивают очевидцев. В понедельник, 7 июня, стало известно, что среди участников драки был осужденный за жестокое убийство. Несколько лет назад он напал на знакового и снял это на видео. Кадры сам же и выложил в интернет. Тогда экспертиза признала молодого человека вменяемым. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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