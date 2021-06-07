Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за ветра и грозы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Уточняется, что предупреждение о сильном ветре действует до 11:00 среды, 9 июня, о грозе – в Москве до 12:00, в Подмосковье – до 11:00.

В связи со сложными погодными условиями водителей попросили соблюдать скоростной режим и не совершать резкие маневры. Пешеходам напомнили об опасности, которую представляют деревья и шаткие конструкции.

Столичные власти порекомендовали ресторанам закрыть летние веранды. Владельцам точек общественного питания также нужно укрепить все конструкции и закрыть зонты, установленные ради защиты от солнца.

Согласно прогнозам синоптиков, к ночи температура воздуха в городе опустится до 12–14 градусов тепла. При этом в некоторых районах Москвы продолжатся дожди.