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23 июня, 11:51

Происшествия

В Южно-Сахалинске загорелся склад с пластиковой продукцией площадью 900 "квадратов"

Фото: MAX/"МЧС Сахалинской области"

В Южно-Сахалинске произошло возгорание на складе с пластиковой продукцией площадью 900 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС по Сахалинской области.

Инцидент произошел на улице Крайней. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горела кровля здания. К тушению привлечены 25 человек и 7 единиц техники.

"На месте развернут штаб пожаротушения. Создано три боевых участка", – говорится в сообщении.

Ранее в Прокопьевске три пьяные девушки подожгли кафе в торговом центре, откуда их выгнали после конфликта с посетителями. Охранник попросил их покинуть заведение, после чего они уехали на такси, но по дороге решили отомстить: нашли канистру с бензином, вернулись и подожгли деревянные палеты в зоне погрузки.

Кафе было закрыто, поэтому никто не пострадал, однако повредились стены, силовой кабель и полностью выгорел припаркованный автомобиль. Общий ущерб превысил 3,5 миллиона рублей. Изначально причиной считали короткое замыкание, но камеры видеонаблюдения помогли установить поджог. Возбуждено уголовное дело.

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