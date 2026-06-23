Депутат Бессараб: отдельные категории россиян получат прибавку к пенсии в июле

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Россияне, которым в июне исполнилось 80 лет или была назначена I группа инвалидности, получат прибавку к пенсии в июле. Об этом в разговоре с Москвой 24 напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, им удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, которая сейчас составляет 9 584,69 рубля. В итоге они начнут ежемесячно получать 19 169,38 рубля.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Что касается какого-то массового повышения, то оно ожидается лишь 1 августа. Пройдет ежегодный перерасчет страховых пенсий для тех, кто работал в 2025 году. Размер прибавки будет зависеть от зарплаты и произведенных страховых взносов, но не больше трех индивидуальных пенсионных коэффициентов, а именно 470,28 рубля.

Следующее повышение пенсий планируется уже только осенью, 1 октября. Касаться оно будет денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силового блока – на 4%. Причем это автоматически приведет к индексации пенсий бывших сотрудников силовых структур, подчеркнула Бессараб.

Депутат также отметила, что никаких заявлений, обращений в связи с получением вышеперечисленных прибавок к пенсиям не потребуется – все будет начислено автоматически.

Ранее стало известно, что в России наиболее высокие пенсии зафиксированы в регионах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, где к выплатам применяются повышенные районные коэффициенты. Минимальный же показатель среди работающих пенсионеров отмечен в Республике Дагестан – там средний размер пенсии в марте составил 16 870 рублей.