Средняя пенсия трудоустроенных пенсионеров превысила 30 тыс руб в восьми регионах России

В марте 2026 года средний размер пенсии работающих россиян превысил отметку в 30 тысяч рублей в восьми регионах страны. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Лидером по величине выплат стал Чукотский автономный округ, где средняя пенсия достигла 38 581 рубля. В тройку также вошли Ненецкий АО (35 769 рублей) и Магаданская область (33 635 рублей). Далее следуют Камчатский край (32 707 рублей), Ханты-Мансийский АО (32 557 рублей), Якутия (31 366 рублей), Ямало-Ненецкий АО (31 326 рублей) и Мурманская область (30 726 рублей).

Таким образом, наиболее высокие пенсии зафиксированы в регионах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, где к выплатам применяются повышенные районные коэффициенты.

Минимальный же показатель среди работающих пенсионеров отмечен в Республике Дагестан – там средний размер пенсии в марте составил 16 870 рублей.

При этом разрыв между самым высоким и самым низким значением по стране превысил 21 тысячу рублей.

Ранее в Госдуме предложили увеличить пенсионный коэффициент врачам и учителям. По словам авторов инициативы, такое решение могло бы повысить уровень социальной защищенности педагогических и медицинских работников.

Кроме того, данная мера позволит компенсировать сложившийся дисбаланс между высокой нагрузкой и социальной значимостью труда врачей и учителей.