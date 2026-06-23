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Курс евро к доллару упал ниже 1,14 доллара впервые с 1 августа 2025 года. Это следует из данных торгов.

К 13:56 по московскому времени курс евро к американской валюте падал до 1,1399 доллара с уровня предыдущего закрытия, который составлял 1,1428 доллара.

Также снижался курс доллара к иене. Он упал с 161,46 до 161,55 иены. При этом индекс доллара (DXY) составил 101,24 пункта, поднявшись на 0,24%.

Тем временем внебиржевой курс американской валюты поднялся выше 75 рублей впервые с 6 мая. По информации на 10:05 по московскому времени, он вырос на 1,15 рубля, до 74,83 рубля. Минутами ранее курс увеличивался до 75,11 рубля.

