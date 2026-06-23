Онколог Фатьянова: длительная осиплость голоса может быть симптомом рака

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Осиплость голоса, которая не проходит дольше трех недель, может быть признаком злокачественного новообразования в гортани. Об этом News.ru заявила онколог Анастасия Фатьянова.

По ее словам, основное отличие злокачественных опухолей от большинства воспалительных заболеваний в резистентном течении – это отсутствие положительной динамики на фоне стандартного лечения. Как правило, ларингит или симптомы перенапряжения голосовых связок проходят в течение 10 дней, максимум – 14 дней.

"Если же голос не восстанавливается спустя три недели, это тревожный сигнал, который требует безотлагательного осмотра лор-врача с использованием эндоскопического оборудования. Самая частая злокачественная опухоль гортани – рак голосовых связок. Его главное преимущество для диагностики – ранняя симптоматика", – рассказала Фатьянова.

Она отметила, что в отличие от опухолей, расположенных над или под голосовыми связками, которые могут долго не проявляться, рак голосовых связок заявляет о себе на самой ранней стадии.

При этом даже небольшая опухоль на голосовой складке нарушает ее вибрацию и вызывает изменение голоса: охриплость, осиплость, снижение силы и тембра. Голос пациента быстрее устает, появляется потребность часто прочищать горло и откашливаться.

"При своевременной диагностике на первой-второй стадиях возможно функционально-сохраняющее лечение, щадящие операции или лучевая терапия. Выздоровление наступает в большинстве случаев, без потери голоса и инвалидизации", – добавила онколог.

Ранее академик РАН Андрей Каприн сообщил, что около 54% новых случаев рака в России диагностируется у женщин. С его слов, гендерное распределение онкологических заболеваний в стране остается стабильным на протяжении 10 лет. Вместе с этим большинство первичных случаев рака выявляются в старшем возрасте.