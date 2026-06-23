23 июня, 17:39Общество
Арт-павильон "Дом финансовой грамотности" откроется в столице 24 июня
Фото: leto.mos.ru
Арт-павильон "Дом финансовой грамотности" заработает в столице с 24 июня в рамках сезонного проекта "Лето в Москве". Об этом сообщила пресс-служба департамента финансов.
Современный павильон гармонично вписывается в пространство города. Он предложит гостям интерактивные инструменты для наглядного обучения аспектам управления личными и семейными финансами.
В пространстве объединятся новейшие технологии и интерактивные форматы. Например, горожане и туристы смогут погрузиться в виртуальную реальность и воспользоваться планшетами для прохождения тестов на тему финансовой грамотности. Также там для них подготовили телефонную будку "Положите трубку" и стену с маркетинговыми уловками.
У павильона можно будет увидеть современную инсталляцию "Шаг за шагом к финансовой культуре" и сделать снимки в специальной фотозоне.
Открытие состоится 24 июня в 10:00 по адресу Биржевая площадь, дом 1.
Ранее бренд "Сделано колледжами Москвы" впервые появился в павильонах "Лета в Москве". Там можно найти одежду, аксессуары и игрушки, а также фигурное мыло. Товары ждут покупателей в арт-павильонах "Самовар" и "Вишня" на улице Арбат, а также в павильоне "Воздушный шар" на Трубной площади и на Летнем маркете на Болотной площади.