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23 июня, 17:26

Происшествия

Склад с алкоголем загорелся в Подмосковье на 1 тыс "квадратах"

Фото: MAX/"МЧС Московской области"

Склад с алкоголем загорелся в подмосковном городском округе Воскресенск. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС России.

Ведомство заявило, что возгорание произошло на площадке складирования алкогольной продукции, подготовленной к утилизации, в деревне Городище.

Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС оперативно локализовали возгорание на площади 1 тысяча квадратных метров, благодаря чему огонь не распространился на всю территорию хранения и не затронул соседнюю постройку.

В настоящее время к ликвидации пожара привлечены 34 специалиста и 10 единиц техники.

Ранее огонь охватил административное здание на юге Москвы. Оттуда оперативно были эвакуированы свыше 100 человек.

Площадь пожара составляла 300 "квадратов". Огнеборцы сначала смогли локализовать возгорание, а затем полностью его потушить. В операции участвовали порядка 70 человек и 18 единиц техники.

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