CNN: спасенный пилот США столкнулся с "инопланетными" дронами Ирана

Фото: depositphotos/kaiskynet@gmail.com​

Пилот американского истребителя F-15, сбитого над Ираном в апреле, столкнулся с передовым оружием Тегерана. Его слова приводит телеканал CNN.

По словам военного, он наблюдал множество дронов, которые двигались как "единый организм". Причем более мелкие аппараты располагались под крупными, напоминая ноги.

"Просто инопланетная история", – подчеркнул он.

Журналисты, в свою очередь, добавили, что, если слова пилота правдивы, Иран сделал "тревожный" шаг вперед в области развития беспилотных технологий.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля этого года, когда Израиль и США нанесли удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала израильские объекты и американские базы в регионе.

14 июня Вашингтону и Тегерану удалось достичь мирного соглашения. Стороны договорились о прекращении огня на всех направлениях, открытии Ормузского пролива и отмене морской блокады.

Переговоры по документу начались 21-го числа в Швейцарии. Катар и Пакистан выразили надежду на достижение надежного соглашения, охватывающего все аспекты меморандума о взаимопонимании.

В МИД Ирана, в свою очередь, заявили о прогрессе в переговорах с США. В частности, республика добилась выдачи лицензий на продажу иранской нефти и разблокировки замороженных активов.