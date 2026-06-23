Трамп заявил, что Иран безоговорочно согласился на инспекции ядерных объектов

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Иран согласился на проведение инспекций на своих ядерных объектах "на годы вперед". Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Они обеспечат "ядерную честность". Если бы они не согласились, то никаких дальнейших переговоров бы не было", – написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Переговоры США и Ирана по мирному соглашению начались в Швейцарии 21 июня. В Катаре и Пакистане выразили надежду, что они приведут к достижению надежного соглашения, которое будет затрагивать все аспекты, прописанные в меморандуме о взаимопонимании.

В свою очередь, в МИД Ирана заявили о прогрессе на переговорах с Соединенными Штатами. Тегерану удалось добиться выдачи лицензий на продажу иранской нефти и разблокировки замороженных активов республики.

Кроме того, стороны переговоров договорились о создании комитета, ответственного за надзор за посредническими усилиями. Комитет согласовал дорожную карту по достижению окончательного соглашения в течение 60 дней.