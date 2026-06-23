Внебиржевой курс доллара поднялся выше 75 рублей впервые с 6 мая

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Внебиржевой курс доллара составил более 75 рублей впервые с 6 мая. Это следует из данных торгов.

По данным на 10:05 по московскому времени, американская валюта выросла на 1,15 рубля, до 74,83 рубля. При этом минутами раньше курс увеличивался до 75,11 рубля.

После приостановки торгов на Мосбирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10:00 до 19:00. В этот период возможен расчет курса доллара через его курс к юаню и юаня к рублю.

Ранее экономист Денис Ракша заявил, что российская валюта укрепилась из-за роста мировых цен на нефть. Он напомнил, что в последние годы российская валюта из-за действия бюджетного правила несильно зависела от нефтяных котировок. Ситуация поменялась после отмены Минфином РФ этого правила на фоне войны в Персидском заливе.

Нефть из-за обострения конфликта подорожала. Ракша отметил, что у рубля не было другого сценария, кроме укрепления.

