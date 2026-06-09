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09 июня, 17:54

Экономика

Дерипаска заявил, что крепкий рубль создает угрозу для 3 млн рабочих мест

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Государственная политика укрепления рубля к доллару создает реальную угрозу для 3 миллионов рабочих мест, заявил бизнесмен Олег Дерипаска в своем телеграм-канале.

По его словам, слишком сильное укрепление рубля к американской валюте привело к тому, что конкурентоспособность российских компаний снизилась: "сотни тысяч" предприятий понесли убытки, а бюджет потерял 6 триллионов рублей.

Дерипаска утверждает, что такая политика российских властей вызывает удивление в деловых кругах. Ни одна из ведущих экспортных экономик мира, в том числе Китай, Южная Корея и Япония, не допускала столь значительного укрепления своей валюты.

Проводя аналогию, миллиардер напомнил, что американский инвестор Рэй Далио ранее также призывал ослабить доллар на фоне высокого госдолга США и дефицита бюджета.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что укрепление рубля в 2026 году привело к снижению объемов экспорта. По его словам, экспорт продукции, оплачиваемой в иностранной валюте, становится менее выгодным, если эта валюта конвертируется в меньшее количество рублей.

В качестве меры поддержки отечественных производителей Аксаков предложил удерживать курс рубля на уровне не выше 80 рублей за доллар, чтобы снизить конкурентное давление со стороны зарубежных поставщиков.

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