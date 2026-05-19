19 мая, 12:49

Bloomberg: рубль возглавил рейтинг лучших валют мира

Рубль возглавил рейтинг лучших валют мира

С начала апреля рубль укрепился по отношению к доллару на 12%, что стало лучшим показателем среди мировых валют. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Курс российской валюты к американской упал до самого низкого уровня с февраля 2023 года. Журналисты связывают такую динамику с высокими ценами на энергоносители в условиях конфликта между США и Израилем с одной стороны и Ираном – с другой.

Вместе с тем авторы материала обратили внимание на то, что рубль укрепляется уже второй год подряд, несмотря на прогнозы экономистов. По мнению аналитиков, это может свидетельствовать о завышенном курсе валюты. Например, управляющий активами в компании Istar Capital Искандер Луцко назвал текущие макроэкономические условия идеальными для дальнейшего роста рубля.

Однако укрепление отечественной валюты поспособствовало падению экспорта в 2026 году, заявлял ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Поставлять продукцию за валюту, которую можно продать за меньшее количество рублей, оказалось невыгодно. В связи с этим он высказал мнение, что курс рубля должен быть не выше 80 за доллар для поддержки внутреннего производителя и предотвращения конкурентного давления со стороны внешних поставщиков.

"Деньги 24": укрепление рубля может замедлить рост цен на импортные товары в России

