Путин заявил, что отработка после медвуза не является возвращением системы распределения

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Отработка для выпускников медицинских вузов не станет возвращением к советской системе распределения. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с правительством.

"После прохождения первичной аккредитации молодые специалисты впервые в обязательном порядке начнут свою профессиональную деятельность под руководством опытных наставников", – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что для старта карьеры выпускник самостоятельно выбирает медучреждение для отработки. Главное, чтобы оно участвовало в программе госгарантий оказания бесплатной медпомощи.

С марта этого года в России ввели целевую ординатуру для всех бюджетных мест и обязательное наставничество для выпускников медвузов. Теперь поступление в ординатуру на бюджетное место возможно только при заключении целевого договора с медучреждением, где выпускник должен отработать установленный срок.

Президент ранее подчеркивал, что не считает данные требования избыточными. При этом он не исключил отмены этого решения в дальнейшем.