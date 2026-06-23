Комитет ГД поддержал кандидатуру Гладкова на пост посла РФ в Абхазии

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Комитет Госдумы по делам СНГ поддержал кандидатуру экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова на пост нового посла России в Абхазии, заявил первый зампред комитета Константин Затулин. Его слова передает ТАСС.

Он объяснил, что на этой должности он сменит посла Михаила Шургалина.

В мае стало известно, что Гладков решил уйти с поста. Его отставку принял Владимир Путин, а временно исполняющим обязанности губернатора стал Александр Шуваев.

Бывший глава региона выразил благодарность своим коллегам и отметил, что их поддержка позволила ему не только обрести дополнительные силы и энергию, но и успешно решать множество накопившихся проблем.

Позже Гладков получил от Путина орден Александра Невского.

