23 июня, 16:42Политика
Комитет ГД поддержал кандидатуру Гладкова на пост посла РФ в Абхазии
Фото: ТАСС/Антон Вергун
Комитет Госдумы по делам СНГ поддержал кандидатуру экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова на пост нового посла России в Абхазии, заявил первый зампред комитета Константин Затулин. Его слова передает ТАСС.
Он объяснил, что на этой должности он сменит посла Михаила Шургалина.
В мае стало известно, что Гладков решил уйти с поста. Его отставку принял Владимир Путин, а временно исполняющим обязанности губернатора стал Александр Шуваев.
Бывший глава региона выразил благодарность своим коллегам и отметил, что их поддержка позволила ему не только обрести дополнительные силы и энергию, но и успешно решать множество накопившихся проблем.
Позже Гладков получил от Путина орден Александра Невского.