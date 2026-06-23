Второе уголовное дело возбуждено после проникновения неизвестных в детский лагерь в Туве

Фото: МАХ/"МВД по Республике Тыва"

Второе уголовное дело возбудили после проникновения нескольких мужчин в детский лагерь "Таежный" в Туве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по республике.

Там уточнили, что дело возбуждено по статье о халатности. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям сотрудников лагеря.

Об инциденте стало известно 23 июня. Ночью пятеро мужчин проникли в лагерь и начали проверять у детей карманы. Злоумышленники забрали с собой несколько вещей, в том числе телефон. Их разыскивает полиция. Первое уголовное дело возбудили по статье о краже.

До этого в Туве 25-летний мужчина проник в лагерь "Орленок", где совершил нападение на детей. Было возбуждено дело о хулиганстве. Злоумышленник задержан.

При этом, как подчеркивали в Минобразования, тревожная кнопка в лагере работала исправно, а территорию охраняли. Детям, родителям и сотрудникам учреждения была оказана психологическая помощь.

