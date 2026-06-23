Пассажир с раритетом разных эпох на 3,3 млн руб задержан в аэропорту Казани

Фото: MAX/"ФТС России"

В аэропорту Казани задержали 58-летнего мужчину, который пытался незаконно перевезти 112 раритетных предметов на 3,3 миллиона рублей. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на региональную таможню.

По данным экспертизы, большинство предметов изготовлено из сплавов серебра и золота. Кроме того, 58 из них – культурные ценности, в частности монеты эпохи Екатерины II, периода правления Александра I и времен Германской империи, а также 2 медали СССР "За боевые заслуги" и 5 орденов СССР "Материнская слава".

"Оставшиеся элементы коллекции – столовые приборы и ювелирные изделия – признаны стратегически важными", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде в крупном размере. Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы либо штраф до 1 миллиона рублей. Товары изъяты до решения суда. Расследование продолжается.

Ранее сотрудники таможни в аэропорту Жуковский задержали 24-летнюю пассажирку. Она пыталась провезти из Турции незадекларированную сумку Hermes Birkin Black Togo Palladium Hardware стоимостью 3 миллиона рублей. По словам девушки, сумку она получила в подарок и не знала о правилах провоза таких вещей.