Лом серебра обнаружили в рюкзаке иностранки в аэропорту Шереметьево

1,2 килограмма лома серебра обнаружили в рюкзаке 53-летней иностранки в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

Женщина, которая собиралась отправиться в Китай, была остановлена в "зеленом" коридоре в рамках выборочного контроля. В ее ручной клади были найдены 4 полиэтиленовых свертка с металлическими гранулами серебристого цвета.

Была проведена экспертиза, с помощью которой удалось выяснить, что женщина перевозила аффинированное серебро 999-й пробы. Стоимость продукции достигает 330 тысяч рублей.

По словам иностранки, она перевозила товар по требованию третьих лиц. При этом таможенных правил женщина не знала. В результате в отношении нее возбуждены дела о недекларировании товаров, а также о несоблюдении запретов. Иностранке выписали штраф в размере 165 тысяч рублей.

Ранее в аэропорту Домодедово таможенники остановили попытку незаконного ввоза старинных монет, которые были отчеканены в Российской империи в XIX веке. По данным ФТС, из Туркменистана в РФ прилетел 27-летний россиянин. В его чемодане находились 24 металлические монеты разного размера, номинала и года выпуска.

Мужчина объяснил, что получил монеты от родственников и не знал, что необходимо заполнять декларацию и получать разрешительные документы. Заведено административное дело по статье "Недекларирование товаров". Монеты переданы в министерство культуры, поскольку они стали федеральной собственностью.

