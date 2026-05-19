19 мая, 12:09

Таможенники нашли 19 монет Российской империи в чемодане пассажира в Домодедово

Фото: customs.gov.ru

В аэропорту Домодедово таможенники остановили попытку незаконного ввоза старинных монет, которые были отчеканены в Российской империи в XIX веке, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФТС).

По информации ведомства, из Туркменистана в Россию прилетел 27-летний россиянин. В его чемодане находились 24 металлические монеты разного размера, номинала и года выпуска, а при сканировании на рентген-аппарате таможенники заметили подозрительные предметы.

В итоге экспертиза подтвердила, что 19 монет являются культурными ценностями, некоторые из них отчеканены еще в XIX веке.

Мужчина объяснил, что получил монеты от родственников, и не знал, что необходимо заполнять декларацию и получать разрешительные документы. Заведено административное дело по статье "Недекларирование товаров". Монеты переданы в министерство культуры, поскольку они стали федеральной собственностью.

Ранее сотрудники Самарской таможни пресекли попытку незаконного ввоза на территорию России более 100 экзотических птиц. Микроавтобус следовал из Узбекистана в Московскую область транзитом через Казахстан. Транспорт был остановлен мобильной группой для проверки в районе поселка Акбулак. В салоне машины инспекторы обнаружили клетки с птицами.

