Таможенники нашли 19 монет Российской империи в чемодане пассажира в Домодедово

В аэропорту Домодедово таможенники остановили попытку незаконного ввоза старинных монет, которые были отчеканены в Российской империи в XIX веке, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФТС).

По информации ведомства, из Туркменистана в Россию прилетел 27-летний россиянин. В его чемодане находились 24 металлические монеты разного размера, номинала и года выпуска, а при сканировании на рентген-аппарате таможенники заметили подозрительные предметы.

В итоге экспертиза подтвердила, что 19 монет являются культурными ценностями, некоторые из них отчеканены еще в XIX веке.

Мужчина объяснил, что получил монеты от родственников, и не знал, что необходимо заполнять декларацию и получать разрешительные документы. Заведено административное дело по статье "Недекларирование товаров". Монеты переданы в министерство культуры, поскольку они стали федеральной собственностью.

