Лукашенко заявил о готовящейся встрече с Путиным

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретится с Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом он рассказал на встрече с премьер-министром республики Александром Турчиным.

"Вы разговаривали с (премьер-министром России. – Прим. ред.) Михаилом Владимировичем Мишустиным. Это очень актуально перед моей встречей с президентом России", – приводит слова Лукашенко близкий к его пресс-службе телеграм-канал "Пул первого".

Президент Белоруссии также пояснил, что на таких встречах обычно обсуждают то, что не решено правительствами.

Ранее Лукашенко назвал Россию гарантом справедливого мироустройства. Он подчеркнул, что белорусы всегда шли с россиянами рука об руку на многовековом героическом пути. Память об этом передается из поколения в поколение.