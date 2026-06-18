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18 июня, 10:13

Происшествия

Жительница Забайкалья подожгла дом с людьми

Фото: vk.com/susk75

Пьяная женщина в Забайкальском крае подожгла деревянный многоквартирный дом, когда там находились люди. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 12 июня в селе Гыршелун. В результате произошедшего один мужчина погиб.

По факту случившегося следственные органы завели уголовное дело по статье УК РФ "Убийство". Женщину заключили под стражу. Все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее полиция Москвы задержала мужчину, которого заподозрили в поджоге машины в Рижском проезде. По предварительным данным, он пошел на это из мести. По факту случившегося открыли уголовное дело о хулиганстве.

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