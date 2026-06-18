18 июня, 10:13Происшествия
Жительница Забайкалья подожгла дом с людьми
Фото: vk.com/susk75
Пьяная женщина в Забайкальском крае подожгла деревянный многоквартирный дом, когда там находились люди. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на СУ СК России по региону.
Инцидент произошел 12 июня в селе Гыршелун. В результате произошедшего один мужчина погиб.
По факту случившегося следственные органы завели уголовное дело по статье УК РФ "Убийство". Женщину заключили под стражу. Все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее полиция Москвы задержала мужчину, которого заподозрили в поджоге машины в Рижском проезде. По предварительным данным, он пошел на это из мести. По факту случившегося открыли уголовное дело о хулиганстве.