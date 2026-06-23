Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко​

На Камчатке выпускник впервые в истории региона набрал 300 баллов на ЕГЭ, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Ученик школы № 15 из Петропавловска-Камчатского Иван Бакумцев окончил психолого-педагогический класс и получил 100 баллов по русскому языку, профильной математике и физике. Куда он планирует поступать, не уточняется.

Часть результатов пока остается неизвестна, однако на данный момент в крае зафиксировано уже 11 стобальных результатов.

Ранее 300 баллов по русскому языку, профильной математике и физике получила выпускница Республиканского центра образования имени И. И. Ханбалаева Гюльмира Халифатова из Дагестана. Это первый подобный результат в истории республики. По словам девушки, это ее общая с учителями победа. Педагоги были рядом, поддерживали и верили в нее.

