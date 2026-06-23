Грузовик с 2 млн пчел перевернулся на юго-востоке Техаса

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На юго-востоке Техаса перевернулась фура, которая перевозила ульи с двумя миллионами пчел. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на KBTX.

После ДТП пчелы разлетелись, из-за чего жителей округа Оранж попросили не выходить из домов. На место прибыли экстренные службы и местные пчеловоды.

По данным радиостанции KOGT, водитель не вписался в поворот и потерял управление, после чего грузовик опрокинулся. Сам мужчина не пострадал.

Отмечается, что популяции пчел во многих странах сталкиваются с серьезными угрозами. Защита насекомых и поддержка пчеловодства считаются важной частью мер по сохранению природы и продовольственной безопасности.

Ранее в штате Вашингтон произошло аналогичное ДТП – перевернулся перевозивший пчелиные ульи грузовик. В результате на свободе оказались 250 миллионов пчел.

Район ДТП был перекрыт полицейскими на два дня. Во время отлова были ужалены несколько сотрудников спасательных служб.