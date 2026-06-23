Число раненых после атаки ВСУ на автобус в Горловке возросло до 17

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Число раненых в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пассажирский автобус в Калининском районе Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) возросло до 17 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

Об ударе по автобусу стало известно 22 июня. Приходько уточнял, что вражеский беспилотник сбросил на транспортное средство взрывоопасный предмет.

До этого в Брянской области ВСУ с помощью дрона атаковали автобус с воспитанниками белорусской детско-юношеской спортивной школы, которые направлялись в Геленджик из Гомеля. В результате погибла женщина, которая сопровождала команду. Пострадали 8 человек, 6 из которых – дети. В России и Белоруссии возбуждены уголовные дела.

Раненые были доставлены в больницы Белоруссии. В Минздраве страны заявили, что дети стабильны. Один из них пришел в удовлетворительное состояние после операции.

