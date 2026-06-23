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23 июня, 12:17

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Агентство "Москва": оперный певец Герман Юкавский упал с моста в воду в центре Москвы

Оперный певец Герман Юкавский упал с моста в воду в центре Москвы – СМИ

Фото: МАХ/Mash

Из Москвы-реки вытащили мужчину, который упал в воду с моста на Болотной набережной, рассказал Агентству "Москва" источник.

Мужчина сделал это в 10:00 по московскому времени. На место вызвали спасателей, которые вытащили его при помощи катера, однако на суше он начал вести себя неадекватно, так что на место вызвали полицию.

Согласно данным СМИ, это оперный певец, заслуженный артист России Герман Юкавский. Предварительно, перед этим он поругался с девушкой.

Ранее в Большой Садовый пруд в Тимирязевском районе столицы упал рыбак – по его словам, он почувствовал себя плохо. В итоге его заметили спасатели и помогли ему забраться на борт катера. После осмотра медики приняли решение о госпитализации мужчины.

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