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23 июня, 12:29

Экономика

Третий аукцион по продаже Рижского вокзала состоится 7 августа

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Третий аукцион по продаже Рижского вокзала в Москве должен пройти 7 августа. Об этом сообщается на сайте Российских железных дорог (РЖД).

Прием заявок на торги стартует 19 июня в 16:30 по московскому времени. Окончание приема назначено на 12:00 29 июля. Сами торги состоятся в 12:00 7 августа.

Начальная цена лота составляет 4 миллиарда рублей, а задаток – 400,9 миллиона рублей.

Рижский вокзал выставили на торги в марте со стартовой ценой в 4 миллиарда рублей. Его продажу поддержало правительство РФ.

Первый аукцион, который был запланирован на апрель, не состоялся в связи с отсутствием заявок. Аналогичная ситуация произошла и в начале июня.

Вокзал давно не используется по назначению. Предполагается, что его можно интегрировать в городскую среду в ином статусе, создав там общественную зону для жителей и гостей города. В РЖД выражали надежду, что Рижский вокзал и прилегающая к нему территория позволят развивать город и расширять историю железной дороги.

Рижский вокзал вновь выставлен на аукцион в Москве

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