Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 07:46

Город

Пять помещений для бизнеса выставлено на городские торги на юге Москвы

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Столичные власти выставили на торги пять нежилых помещений для бизнеса в жилом комплексе на юге Москвы, передает портал мэра и правительства со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

"На открытые аукционы выставили пять нежилых помещений площадью от 54,7 до 169,1 квадратного метра в районе Царицыно", – сказал Пуртов.

Оба помещения находятся в современном жилом комплексе на Ереванской улице, неподалеку от социальных объектов и районного центра "Место встречи "Эльбрус". Объекты находятся на первых этажах зданий и имеют свой отдельный вход, здесь можно разместить коворкинги, библиотеки, точки общественного питания, залы для йоги и фитнеса.

Прием заявок на участие в торгах завершится 25 мая, а аукционы пройдут 1 июня на онлайн-площадке "Росэлторг". Для участия понадобится регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее столичные власти выставили на открытые аукционы два участка для капитального строительства, расположенных в ТиНАО и на севере Москвы. В частности, принимаются заявки от инвесторов, желающих арендовать участки в районе Щербинка на улице Брусилова и в районе Северный на Дмитровском шоссе.

Читайте также


город

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика