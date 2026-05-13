Пять помещений для бизнеса выставлено на городские торги на юге Москвы

Столичные власти выставили на торги пять нежилых помещений для бизнеса в жилом комплексе на юге Москвы, передает портал мэра и правительства со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

"На открытые аукционы выставили пять нежилых помещений площадью от 54,7 до 169,1 квадратного метра в районе Царицыно", – сказал Пуртов.

Оба помещения находятся в современном жилом комплексе на Ереванской улице, неподалеку от социальных объектов и районного центра "Место встречи "Эльбрус". Объекты находятся на первых этажах зданий и имеют свой отдельный вход, здесь можно разместить коворкинги, библиотеки, точки общественного питания, залы для йоги и фитнеса.

Прием заявок на участие в торгах завершится 25 мая, а аукционы пройдут 1 июня на онлайн-площадке "Росэлторг". Для участия понадобится регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее столичные власти выставили на открытые аукционы два участка для капитального строительства, расположенных в ТиНАО и на севере Москвы. В частности, принимаются заявки от инвесторов, желающих арендовать участки в районе Щербинка на улице Брусилова и в районе Северный на Дмитровском шоссе.

