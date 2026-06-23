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23 июня, 19:49

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"Архангельскому Чикатило" дали еще один срок за преступления 37-летней давности

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Ломоносовский суд Архангельска дал Сергею Шипилову, известному как "архангельский Чикатило" и отбывающему пожизненное заключение, еще 9 лет и 11 месяцев лишения свободы за преступления, которые он совершил в 1989–1990 годах. Об этом сообщила пресс-служба инстанции, передает РИА Новости.

Его признали виновным по пунктам "е", "з" статьи УК РСФСР "Убийство трех лиц, сопряженное с изнасилованием".

Представители региональной прокуратуры уточнили, что первую жертву мужчина пытался задушить, а потом убил отверткой. Вторую Шипилов задушил в момент ссоры, а третьей также нанес смертельные раны отверткой.

"Все жертвы подверглись насилию. Возраст убитых – 20, 21 год и 27 лет", – добавили в суде.

"Архангельский Чикатило" признал вину. Кроме того, на стадии предварительного расследования он активно содействовал следствию.

Таким образом, с учетом ранее вынесенных приговоров ему окончательно назначено пожизненное лишение свободы. Всего жертвами маньяка стали 17 человек.

Шипилов известен серией жестоких убийств в Архангельске в период с 1995 по 2000 год. Один из приговоров по другим эпизодом огласили в 2016 году. До преступлений мужчина вел непримечательную жизнь – получил средне-специальное образование, отслужил в армии, женился. В качестве жертв Шипилов выбирал молодых женщин. На своих жертв он нападал в укромных и тихих местах, после чего избивал, грабил и насиловал.

Ранее появлялась информация о том, что Шипилов якобы подал запрос на условно-досрочное освобождение (УДО). Однако в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) эти слухи опровергли.

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