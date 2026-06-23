Ушаков заявил об отсутствии конкретики по визиту Пашиняна в Москву

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в настоящее время конкретика по возможному визиту премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву отсутствует. Его слова приводит Life.ru.

Таким образом политик ответил на вопрос СМИ о потенциальных сроках поездки Пашиняна.

"Нет пока, нет", – лаконично отметил он.

Парламентские выборы в Армении завершились 7 июня при явке 58,97%. По итогам голосования партия "Гражданский договор" Пашиняна победила на выборах. Она получила 726 819 голосов (49,746%).

Всего парламент страны будет сформирован из трех политических сил. Кроме "Гражданского договора", это оппозиционные блоки "Сильная Армения" и "Армения".

