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23 июня, 11:49

Политика

Ушаков заявил об отсутствии конкретики по визиту Пашиняна в Москву

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в настоящее время конкретика по возможному визиту премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву отсутствует. Его слова приводит Life.ru.

Таким образом политик ответил на вопрос СМИ о потенциальных сроках поездки Пашиняна.

"Нет пока, нет", – лаконично отметил он.

Парламентские выборы в Армении завершились 7 июня при явке 58,97%. По итогам голосования партия "Гражданский договор" Пашиняна победила на выборах. Она получила 726 819 голосов (49,746%).

Всего парламент страны будет сформирован из трех политических сил. Кроме "Гражданского договора", это оппозиционные блоки "Сильная Армения" и "Армения".

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