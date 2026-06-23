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Ребенок в Якутии придавил брата во сне из-за матери, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу судов региона.

Согласно данным следствия, многодетная мать распивала алкоголь вместе с двумя мужчинами. Компания решила, что будет спать на одном раскладном диване, на котором в итоге оказались собутыльники, мать и двое детей. В какой-то момент старший сын придавил собой 3-месячного младенца. Спасти ребенка не удалось.

Было возбуждено уголовное дело, во время суда мать согласилась с обвинением и полностью признала вину. Помимо этого, оказалось, что до этого она садилась пьяной за руль, но не отбыла назначенное наказание.

В итоге ей ограничили свободу на год и обязали выплатить штраф 200 тысяч рублей за пьяную езду, а также на 2 года запретили водить.

Ранее в США умерла 8-летняя девочка: ее приемные родители в качестве наказания заставили ее прыгать на батуте в течение нескольких часов, хотя на улице в это время была 43-градусная жара. Ребенку также запрещали пить воду. В результате девочка потеряла сознание и погибла от обезвоживания.

